СМИ: США допускают увеличение своего ядерного арсенала в будущем

США не исключают увеличения в будущем своего ядерного арсенала, решение об этом будет принимать следующий президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«Если нынешняя тенденция продолжится, и ситуация будет развиваться в негативном ключе... может появиться необходимость увеличить число развернутых ядерных вооружений США», — указал неназванный высокопоставленный чиновник.

По словам источника, Россия якобы отказывается от контроля над вооружениями, в то же время Китай и Северная Корея увеличивают свои мощности.

Издание отмечает, что в Конгресс США вскоре направят рассекреченный доклад о руководстве по применению ядерного оружия. В документе не прописаны конкретные действия, но указано, что Соединенным Штатам может потребоваться «адаптация ядерного потенциала, его структуры и размера». Как отмечается в докладе, многие противники Вашингтона делают такое вооружение более важной частью своих стратегий национальной безопасности. У нового главы государства будет несколько вариантов усиления всех трех элементов ядерной триады.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не планирует наращивать свой ядерный арсенал, напоминает Ura.ru.

