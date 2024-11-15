СМИ: США допускают увеличение своего ядерного арсенала в будущем
США не исключают увеличения в будущем своего ядерного арсенала, решение об этом будет принимать следующий президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.
«Если нынешняя тенденция продолжится, и ситуация будет развиваться в негативном ключе... может появиться необходимость увеличить число развернутых ядерных вооружений США», — указал неназванный высокопоставленный чиновник.
По словам источника, Россия якобы отказывается от контроля над вооружениями, в то же время Китай и Северная Корея увеличивают свои мощности.
Издание отмечает, что в Конгресс США вскоре направят рассекреченный доклад о руководстве по применению ядерного оружия. В документе не прописаны конкретные действия, но указано, что Соединенным Штатам может потребоваться «адаптация ядерного потенциала, его структуры и размера». Как отмечается в докладе, многие противники Вашингтона делают такое вооружение более важной частью своих стратегий национальной безопасности. У нового главы государства будет несколько вариантов усиления всех трех элементов ядерной триады.
Ранее в Кремле заявили, что Россия не планирует наращивать свой ядерный арсенал, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава США
- В России увеличат минимальный коэффициент для выхода на пенсию до 30 единиц
- Японская принцесса Юрико Микаса умерла в возрасте 101 года
- СМИ: В ряде регионов России ограничат майнинг криптовалюты до 2031 года
- СМИ: США допускают увеличение своего ядерного арсенала в будущем
- В Одессе неизвестные осквернили могилу однофамильца писателя Булгакова
- Над территорией России перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА
- В Париже на футбольном матче Франция-Израиль подрались болельщики
- Мошенники атакуют россиян в домовых чатах
- ООН: РФ не дала доступ для подтверждения данных об убийстве Украиной журналистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru