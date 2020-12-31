СМИ: состав группы охраны Байдена будет изменен
Секретная служба США планирует в предстоящие недели добавить в группу охраны избранного президента Джо Байдена несколько своих агентов, работавших с ним в годы его вице-президентства. Такое решение принято из-за подозрений в нарушении принципа аполитичности, пишет The Washington Post.
Отмечается, что в последние месяцы в Секретной службе проходит проверка из-за сообщений о том, что сотрудники службы охраны рекомендовали своим коллегам при общении с президентом Дональдом Трампом не использовать медицинские маски, так как президент не является сторонником такого метода защиты от коронавируса.
Официальная представительница Секретной службы Кэтрин Мэлоуин заявила, что агентство не может комментировать «практики операционной безопасности» и подчеркнула, что агентство строго придерживается принципа аполитичности сотрудников, связанных с охраной высших государственных лиц.
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