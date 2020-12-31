СМИ: состав группы охраны Байдена будет изменен

Секретная служба США планирует в предстоящие недели добавить в группу охраны избранного президента Джо Байдена несколько своих агентов, работавших с ним в годы его вице-президентства. Такое решение принято из-за подозрений в нарушении принципа аполитичности, пишет The Washington Post.

Отмечается, что в последние месяцы в Секретной службе проходит проверка из-за сообщений о том, что сотрудники службы охраны рекомендовали своим коллегам при общении с президентом Дональдом Трампом не использовать медицинские маски, так как президент не является сторонником такого метода защиты от коронавируса.