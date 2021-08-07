СМИ сообщили об атаке израильского беспилотника по сектору Газа

Беспилотный летательный аппарат Израиля нанес удары по северным районам сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным СМИ, по меньшей мере два ракетных снаряда упали на используемые как фермерские угодья территории близ города Бейт-Лахия. Атака привела к материальному ущербу, сведений о жертвах или пострадавших не приводится.

Ранее самолеты израильских ВВС осуществляли налеты на Газу. В июле несколько ударов были нанесены по тренировочным лагерям боевого крыла палестинского движения ХАМАС.

