СМИ сообщили об 11 погибших в горах Индии из-за снегопада
Как минимум 11 человек погибли из-за мощного снегопада и ненастной погоды в горах на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным СМИ, в минувший понедельник группа из 17 туристов и их сопровождающих пропала во время перехода через горный перевал Ламкхага в штате Уттаракханд. Нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья и сообщить о произошедшем, после начались поиски пропавших. В среду к операции присоединились военные и вертолеты ВВС.
К утру субботы были обнаружены 11 тел туристов, двоих нашли живыми. Поиски еще четырех человек продолжаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- СМИ сообщили об 11 погибших в горах Индии из-за снегопада
- На Украине заявили, что власти страны не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса
- Активная фаза учений ОДКБ стартовала на таджикско-афганской границе
- Семь человек пострадали в ДТП в Омске
- Британский эксперт предрек обвал цен на газ после открытия «Северного потока-2»
- Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован
- ПФР: Нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсионных выплат
- Эксперт рассказал о «газовой ловушке», из-за которой Германия не может запустить «Северный поток-2»
- В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с COVID-19 в конце года
- На Камчатке введут QR-коды для посещения заведений общепита и досуга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru