СМИ сообщили об 11 погибших в горах Индии из-за снегопада

Как минимум 11 человек погибли из-за мощного снегопада и ненастной погоды в горах на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным СМИ, в минувший понедельник группа из 17 туристов и их сопровождающих пропала во время перехода через горный перевал Ламкхага в штате Уттаракханд. Нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья и сообщить о произошедшем, после начались поиски пропавших. В среду к операции присоединились военные и вертолеты ВВС.

К утру субботы были обнаружены 11 тел туристов, двоих нашли живыми. Поиски еще четырех человек продолжаются.

