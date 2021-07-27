СМИ сообщили о задержании двоих главарей ИГ в Сирии
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США задержали двух главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что боевики были задержаны в ходе проведенной коалицией десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор.
Соединенные Штаты поддерживают курдские «Силы демократической Сирии», которые контролируют большую часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны. В этом районе находятся девять американских военных баз, четыре из них — в Дейр-эз-Зоре.
В Московской области в начале июля задержали боевика ИГ, напоминает Ura.ru. У задержанного — 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья — нашли взрывчатку и заготовку самодельной бомбы. Боевик признался в подготовке теракта, отмечает RT.
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