СМИ сообщили о задержании двоих главарей ИГ в Сирии

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США задержали двух главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что боевики были задержаны в ходе проведенной коалицией десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор.

Соединенные Штаты поддерживают курдские «Силы демократической Сирии», которые контролируют большую часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны. В этом районе находятся девять американских военных баз, четыре из них — в Дейр-эз-Зоре.

В Московской области в начале июля задержали боевика ИГ, напоминает Ura.ru. У задержанного — 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья — нашли взрывчатку и заготовку самодельной бомбы. Боевик признался в подготовке теракта, отмечает RT.

