СМИ сообщили о вспышке заболеваний туберкулезом в США

Крупную вспышку туберкулеза зафиксировали в городе Канзас в одноименном штате США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на местный департамент здравоохранения.

«Волна случаев туберкулеза, охватившая город Канзас-Сити... штат Канзас, привела к десяткам заболеваний и по меньшей мере двум случаям смерти», — отмечает телеканал.

Как сообщила представитель департамента Джилл Броно, связанные случаи заражения впервые зарегистрировали в январе прошлого года. Не менее 67 заболевших прошли лечение от активного туберкулеза. Известно, что 79 человек были носителями скрытого заболевания. Броно предупредила, что вспышка продолжается, случаев туберкулеза может быть больше.

Ранее Всемирная организация здравоохранения представила данные о том, что туберкулез опередил коронавирус по количеству смертей в мире, напоминает 360.ru.

