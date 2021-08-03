СМИ сообщили о лесных пожарах в окрестностях Иерусалима

Возгорания зафиксировали в лесистой местности западнее Иерусалима. Об этом сообщает радио Kan.

Отмечается, что пожар вспыхнул неподалеку от поселения Шореш на Иерусалимских холмах. К месту происшествия направили пожарных и специальные самолеты.

Движение на близлежащем шоссе затруднено.

Между тем в Турции пожарные локализовали почти все лесные пожары, бушевавшие в республике с 28 июля, сообщает РИА ФАН. На минувшей неделе огонь вспыхнул в лесах провинции Анталья, из-за жаркой и ветреной погоды он быстро распространился на большой территории. Больше всего пострадали курортные районы Анталия и Мармарис в провинции Мугла: из-за пожаров пришлось эвакуировать туристов и жителей близлежащих населенных пунктов, пишет «Свободная пресса».



