СМИ сообщили о лесных пожарах в окрестностях Иерусалима
Возгорания зафиксировали в лесистой местности западнее Иерусалима. Об этом сообщает радио Kan.
Отмечается, что пожар вспыхнул неподалеку от поселения Шореш на Иерусалимских холмах. К месту происшествия направили пожарных и специальные самолеты.
Движение на близлежащем шоссе затруднено.
Между тем в Турции пожарные локализовали почти все лесные пожары, бушевавшие в республике с 28 июля, сообщает РИА ФАН. На минувшей неделе огонь вспыхнул в лесах провинции Анталья, из-за жаркой и ветреной погоды он быстро распространился на большой территории. Больше всего пострадали курортные районы Анталия и Мармарис в провинции Мугла: из-за пожаров пришлось эвакуировать туристов и жителей близлежащих населенных пунктов, пишет «Свободная пресса».
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