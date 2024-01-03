СМИ: Шольц может уйти в отставку с поста канцлера в 2024 году

По информации издания, Шольц может покинуть пост канцлера уже в наступившем году. Причиной назван скандал вокруг компании Wirecard.

В 2020 году, когда Шольц занимал должность главы министерства финансов, Wirecard обвинили в мошенничестве на 1,9 миллиарда евро. Финансовое ведомство пыталось защитить корпорацию.

По данным газеты Der Spiegel, в 2023 году действующий канцлер ФРГ сильнее всех просел в рейтинге одобрения германских политиков, сообщает RT.

Деятельность Шольца на посту канцлера одобряют лишь 20% граждан Германии, свидетельствуют данные исследовательского института Infratest dimap. Это самый низкий показатель для глав правительств ФРГ с 1973 года, отмечает «Радиоточка НСН».

