СМИ: Шеф Пентагона отложил визит в Южную Корею

Глава Пентагона Пит Хегсет отложил согласованный заранее визит в Южную Корею в связи с политической неопределенностью в республике. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, визит планировался в марте. Его перенос на неуказанный срок подтвердил официальный представитель минобороны Южной Кореи. Изменения связали с напряженностью графика Хегсета.

Как пишет СМИ, Соединенные Штаты, вероятно, будут избегать серьезного диалога с Южной Кореей, пока в стране не появится полноправный президент и стабильное руководство. По данным экспертов, республика оказалась в подвешенном состоянии, и для нее неизбежна определенная степень дипломатических потерь.

Между тем шеф Пентагона объявил, что ведомство проверит физическое состояние и внешний вид американских военных, сообщает РЕН ТВ.

