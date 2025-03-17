СМИ: Шеф Пентагона отложил визит в Южную Корею
Глава Пентагона Пит Хегсет отложил согласованный заранее визит в Южную Корею в связи с политической неопределенностью в республике. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, визит планировался в марте. Его перенос на неуказанный срок подтвердил официальный представитель минобороны Южной Кореи. Изменения связали с напряженностью графика Хегсета.
Как пишет СМИ, Соединенные Штаты, вероятно, будут избегать серьезного диалога с Южной Кореей, пока в стране не появится полноправный президент и стабильное руководство. По данным экспертов, республика оказалась в подвешенном состоянии, и для нее неизбежна определенная степень дипломатических потерь.
Между тем шеф Пентагона объявил, что ведомство проверит физическое состояние и внешний вид американских военных, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru