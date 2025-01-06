СМИ: Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР впервые в наступившем году запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — указано в сообщении.

По данным японской Службы безопасности на море, запущенный КНДР снаряд уже упал. Как сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, ракета рухнула за пределами исключительной экономической зоны страны. Ущерба от пуска пока не зафиксировано.

В ноябре Южная Корея заявила, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету к востоку от Корейского полуострова, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР

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