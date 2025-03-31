СМИ: Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негатива в соцсетях

Власти КНДР приостановили зарубежный туризм на фоне негативных отзывов в соцсетях. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, Северная Корея обеспокоена «негативным восприятием страны, которое формируется из-за публикаций в социальных сетях влиятельных лиц среди посетителей». Эксперты отмечают, что туристы из-за рубежа демонстрировали подробности жизни в КНДР, раскрывая аспекты режима и общества.

Как пишет South China Morning Post, в республике приостановили въезд путешественников в особую экономическую зону Расон.

В 2024 году впервые со времен СССР состоялся обмен туристическими группами между Россией и Северной Кореей, напоминает RT. Республику посетили в том числе туристы из Приморского края и Калининградской области.

