СМИ: Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негатива в соцсетях
Власти КНДР приостановили зарубежный туризм на фоне негативных отзывов в соцсетях. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, Северная Корея обеспокоена «негативным восприятием страны, которое формируется из-за публикаций в социальных сетях влиятельных лиц среди посетителей». Эксперты отмечают, что туристы из-за рубежа демонстрировали подробности жизни в КНДР, раскрывая аспекты режима и общества.
Как пишет South China Morning Post, в республике приостановили въезд путешественников в особую экономическую зону Расон.
В 2024 году впервые со времен СССР состоялся обмен туристическими группами между Россией и Северной Кореей, напоминает RT. Республику посетили в том числе туристы из Приморского края и Калининградской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru