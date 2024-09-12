Лавров: Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии

Как отметил министр, распространяется информация о том, что украинские эмиссары в идлибской зоне деэскалации вербуют бойцов террористических организаций для «новых планируемых гнусных операций».

Кроме того, по словам Лаврова, Киев интересуется и другими регионами, в частности, Сахаро-Сахельской зоной в Африке. Здесь представители Украины вместе с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на правительственные вооруженные силы ряда государств.

Посол Тарабрин не исключил, что посольство Украины в Гааге продолжает поиск наёмников

Между тем посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин не исключил, что Киев вербует иностранных наемников через посольство Украины в Гааге, пишет RT.

