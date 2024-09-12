Лавров: Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии
Эмиссары разведки Украины находятся на территории Сирии и вербуют боевиков для своих атак. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как отметил министр, распространяется информация о том, что украинские эмиссары в идлибской зоне деэскалации вербуют бойцов террористических организаций для «новых планируемых гнусных операций».
Кроме того, по словам Лаврова, Киев интересуется и другими регионами, в частности, Сахаро-Сахельской зоной в Африке. Здесь представители Украины вместе с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на правительственные вооруженные силы ряда государств.
Посол Тарабрин не исключил, что посольство Украины в Гааге продолжает поиск наёмников
Между тем посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин не исключил, что Киев вербует иностранных наемников через посольство Украины в Гааге, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-адвокат Пашаев опроверг данные о задержании Алексея Блиновского
- СМИ: Журналист Николай Сванидзе скончался от пневмонии
- Лавров высмеял версию о взорвавших «Северные потоки» дайверах-любителях
- Минобороны: Российская армия атаковала украинские аэродромы
- СМИ: Джон Бон Джови спас женщину во время съемок видеоклипа
- Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
- Лавров: Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии
- СМИ: Артем Дзюба перейдет в клуб «Акрон»
- Лавров назвал очень напряженной обстановку в районе Курской АЭС
- Российский военный получил 4,5 года за повторный отказ ехать в зону СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru