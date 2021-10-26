СМИ: Саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2014 году заявлял, что способен убить короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, находившегося на престоле. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на бывшего высокопоставленного офицера саудовской разведки Саада Аль Джабри.

США обвинили принца Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Хашукджи

По словам офицера, наследный принц, тогда не занимавший значительных позиций в правительстве, хвастался, что сможет убить короля с помощью полученного из России отравленного кольца. Мухаммед бин Салман якобы сказал, что ему «достаточно просто пожать руку» королю Абдалле, «и он будет готов».

При этом бывший разведчик отметил, что лично не слышал высказывание принца и не знает, насколько серьезными были его намерения. Предположительно, бин Салман озвучил угрозу на встрече с тогдашним главой разведки принцем Мухаммедом бин Наифом. По словам Аль Джабри, видеозаписи со встречи сохранились до сих пор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоСаудовская Аравия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры