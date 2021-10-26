СМИ: Саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2014 году заявлял, что способен убить короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, находившегося на престоле. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на бывшего высокопоставленного офицера саудовской разведки Саада Аль Джабри.
По словам офицера, наследный принц, тогда не занимавший значительных позиций в правительстве, хвастался, что сможет убить короля с помощью полученного из России отравленного кольца. Мухаммед бин Салман якобы сказал, что ему «достаточно просто пожать руку» королю Абдалле, «и он будет готов».
При этом бывший разведчик отметил, что лично не слышал высказывание принца и не знает, насколько серьезными были его намерения. Предположительно, бин Салман озвучил угрозу на встрече с тогдашним главой разведки принцем Мухаммедом бин Наифом. По словам Аль Джабри, видеозаписи со встречи сохранились до сих пор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- В России зафиксированы рекордные 1 106 смертей от COVID-19 за сутки
- СК РФ назвал возможные причины взрыва газа в Набережных Челнах
- СМИ: Саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России
- В Свердловской области предложили ужесточить антиковидные меры
- Российского IT-специалиста убили в пригороде Оксфорда
- Захарова назвала недопустимыми заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России
- Опрос: 60% финнов считают Россию военной угрозой
- Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У
- СМИ: Врио главы МЧС отменил приказ о ликвидации отряда «Центроспас»
- Эксперт рассказал о способности российских тестов выявлять вариант коронавируса AY.4.2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru