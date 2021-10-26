СМИ: Саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России

По словам офицера, наследный принц, тогда не занимавший значительных позиций в правительстве, хвастался, что сможет убить короля с помощью полученного из России отравленного кольца. Мухаммед бин Салман якобы сказал, что ему «достаточно просто пожать руку» королю Абдалле, «и он будет готов».

При этом бывший разведчик отметил, что лично не слышал высказывание принца и не знает, насколько серьезными были его намерения. Предположительно, бин Салман озвучил угрозу на встрече с тогдашним главой разведки принцем Мухаммедом бин Наифом. По словам Аль Джабри, видеозаписи со встречи сохранились до сих пор.

