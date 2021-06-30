СМИ: Русские хакеры атаковали инфраструктуру Германии
Германский банковский сектор и критическая инфраструктура страны подверглись масштабной кибератаке, пишет газета Bild, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах Запада.
По данным издания, к совершенным «в последние несколько дней» атакам якобы причастна хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами.
Газета подчеркивает, что кибернападение подтвердило Федеральное управление по информационной безопасности Германии.
По словам ряда собеседников издания, возможными причинами атаки может быть «месть за политику санкций» в отношении России, а также попытки Москвы предотвратить жесткие санкции против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.
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