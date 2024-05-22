СМИ: Россияне покидают Турцию из-за финансовых трудностей
Граждане России, которые перебрались после начала специальной военной операции в Турцию, теперь массово переезжают в другие страны, Reuters.
По данным агентства, это происходит из-за проблем с видами на жительство и финансовых трудностей.
В мае текущего года число россиян с ВНЖ в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось со 154 тысяч до 96 тысяч. Теперь они чаще всего для переезда выбирают Сербию и Черногорию.
Россияне жалуются на проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, высокую инфляцию в Турции, которая по итогам апреля составила 70 процентов.
Ранее стало известно, что после закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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