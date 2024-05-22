СМИ: Россияне покидают Турцию из-за финансовых трудностей

По данным агентства, это происходит из-за проблем с видами на жительство и финансовых трудностей.

В мае текущего года число россиян с ВНЖ в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось со 154 тысяч до 96 тысяч. Теперь они чаще всего для переезда выбирают Сербию и Черногорию.

Россияне жалуются на проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, высокую инфляцию в Турции, которая по итогам апреля составила 70 процентов.

Ранее стало известно, что после закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

