СМИ: Россия тайно вывезла из Сирии оружие

В конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», которое могло перевезти военную технику через турецкий пролив Босфор, сообщает Bloomberg со ссылкой на американские правительственные источники.

США исходят из того, что Москва использует торговые суда, чтобы перевезти военные грузы по Черному морю. Также считает и разведка Европы. Утверждается, что «Спарта II» прибыла в Новороссийск из Тартуса. На ее борту — как минимум 11 единиц военной техники.

Госдеп США направил запрос турецкому правительству. Представитель Белого дома отказался комментировать, обсуждал ли Вашингтон с Анкарой сложившуюся ситуацию.

Напомним, Москва могла найти способ обхода введенных против нее санкций по экспорту нефти при помощи Египта. Танкер Crested доставил на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра 700 тыс. баррелей российской нефти.

