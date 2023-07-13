Байден исключил применение Россией ядерного оружия

Президент США выступил в Хельсинки на пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте. Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать вероятность использования РФ ядерного оружия во время конфликта на Украине.

Байден заявил, что сомневается в намерении России применить такое оружие. Он напомнил, что западные страны и Китай предупреждали Москву о недопустимости такого решения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что Россия и Китай не обсуждают риски применения ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

