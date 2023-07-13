Байден исключил применение Россией ядерного оружия
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности применения Россией оружия массового поражения, пишет ТАСС.
Президент США выступил в Хельсинки на пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте. Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать вероятность использования РФ ядерного оружия во время конфликта на Украине.
Байден заявил, что сомневается в намерении России применить такое оружие. Он напомнил, что западные страны и Китай предупреждали Москву о недопустимости такого решения.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что Россия и Китай не обсуждают риски применения ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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