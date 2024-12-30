СМИ: Российский спецборт два дня находился в США
Специальный самолет России, предназначенный для перевозки высших государственных деятелей, находился в США в течение двух дней, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на данные авиасервиса FlightRadar.
25 декабря лайнер вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 полетел в Нью-Йорк. После небольшого перерыва лайнер отправился в Вашингтон. 28 декабря спецборт из Вашингтона прилетел в Нью-Йорк, откуда направился в Москву.
Официально о поездке в США не сообщалось.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в начале следующего года планирует зарубежные визиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru