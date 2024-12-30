СМИ: Российский спецборт два дня находился в США

Специальный самолет России, предназначенный для перевозки высших государственных деятелей, находился в США в течение двух дней, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на данные авиасервиса FlightRadar.

25 декабря лайнер вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 полетел в Нью-Йорк. После небольшого перерыва лайнер отправился в Вашингтон. 28 декабря спецборт из Вашингтона прилетел в Нью-Йорк, откуда направился в Москву.

Официально о поездке в США не сообщалось.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в начале следующего года планирует зарубежные визиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры