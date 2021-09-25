СМИ рассказали, как США могут закрыть России доступ к Атлантическому океану

США могут перекрыть России доступ к Атлантическому океану, возобновив работу авиабазы Кеблавик в Исландии. Об этом пишет обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди.

Автор материала отмечает, что при таком сценарии самолеты США смогут вести мониторинг в пространстве между Гренландией, Исландией и Британскими островами, через которое «могущественный Военно-морской флот России» может пройти в Атлантику.

Уточняется, что Вашингтон закрыл базу неподалеку от Рейкьявика еще в 2006 году. Однако из-за укрепления военной мощи РФ активность НАТО на этом объекте выросла.

Так, в 2016 году США подписали соглашение с Исландией о размещении американских войск и предоставлении авиабазы Кефлавик в пользование Вашингтону для работ для «укрепления обороны Исландии и поддержания безопасности в территориальных водах НАТО».

Год спустя стало известно о планах Соединенных Штатов потратить 214 млн долларов на строительство и модернизацию авиабаз в Исландии, Норвегии и Восточной Европе. Отмечалось, что это необходимо для «сдерживания российской агрессии».

