СМИ рассказали, как США могут закрыть России доступ к Атлантическому океану
США могут перекрыть России доступ к Атлантическому океану, возобновив работу авиабазы Кеблавик в Исландии. Об этом пишет обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди.
Автор материала отмечает, что при таком сценарии самолеты США смогут вести мониторинг в пространстве между Гренландией, Исландией и Британскими островами, через которое «могущественный Военно-морской флот России» может пройти в Атлантику.
Уточняется, что Вашингтон закрыл базу неподалеку от Рейкьявика еще в 2006 году. Однако из-за укрепления военной мощи РФ активность НАТО на этом объекте выросла.
Так, в 2016 году США подписали соглашение с Исландией о размещении американских войск и предоставлении авиабазы Кефлавик в пользование Вашингтону для работ для «укрепления обороны Исландии и поддержания безопасности в территориальных водах НАТО».
Год спустя стало известно о планах Соединенных Штатов потратить 214 млн долларов на строительство и модернизацию авиабаз в Исландии, Норвегии и Восточной Европе. Отмечалось, что это необходимо для «сдерживания российской агрессии».
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