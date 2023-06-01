При стрельбе на востоке Франции есть убитый и раненые
Радиосеть France Info сообщила о стрельбе в городе Нантюа на востоке Франции. В результате ЧП есть как минимум один погибший. Ещё не менее трёх человек получили ранения. Подробности происшествия выясняются.
По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из пистолета по посетителям кафе. Скончался 19-летний молодой человек. Ранение также получил его отец.
Нападавший скрылся, его местонахождение не определено. Учащихся близлежащих школ не выпускают из зданий учебных заведений. Силовики оцепили район происшествия. Жителям рекомендовано оставаться дома.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в США девушка-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru