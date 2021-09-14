СМИ: Президент Чехии госпитализирован надолго
Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. По информации местных СМИ, его сопровождает супруга Ивана. По предварительным данным, речь может идти о длительной госпитализации.
Земану 76 лет, он страдает периферической невропатией ног. В связи с этим недугом президент недавно был вынужден пересесть в инвалидное кресло. Кроме того, глава республики жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. У него также диагностирован диабет.
В Центральный военный госпиталь Праги в минувшие выходные также доставлен предшественник Земана на посту президента Чехии 80-летний Вацлав Клаус. Он оказался на больничной койке по поводу резкого повышения артериального давления.
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