СМИ: Президент Чехии госпитализирован надолго

Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. По информации местных СМИ, его сопровождает супруга Ивана. По предварительным данным, речь может идти о длительной госпитализации.

Земану 76 лет, он страдает периферической невропатией ног. В связи с этим недугом президент недавно был вынужден пересесть в инвалидное кресло. Кроме того, глава республики жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. У него также диагностирован диабет.

В Центральный военный госпиталь Праги в минувшие выходные также доставлен предшественник Земана на посту президента Чехии 80-летний Вацлав Клаус. Он оказался на больничной койке по поводу резкого повышения артериального давления.

