СМИ: Пресс-секретаря Пентагона Эллиота отстранили от должности

Пресс-секретаря министерства обороны США Джонатана Эллиота сняли с должности. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

Отмечается, что пресс-секретарь покинул пост после удаления Пентагоном статьи о военном прошлом Джеки Робинсона - первого афроамериканца, игравшего в Главной лиге бейсбола (MLB). Когда материал был удален, Эллиот опубликовал заявление с объяснением причины этого в «необычно агрессивном тоне». Пресс-секретаря раскритиковали за агрессивную защиту борьбы с пропагандой разнообразия, равенства и инклюзивности.

Кроме того, отстранение Эллиота связали с приходом помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла. По данным СМИ, Парнелл знает министра обороны Пита Хегсета на протяжении многих лет.

Как ожидается, Эллиот после отстранения займет другую должность в Пентагоне.

Ранее стало известно, что американское минобороны сократит 5,4 тысячи гражданских сотрудников, находящихся на испытательном сроке, пишет 360.ru.

