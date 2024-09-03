СМИ предупредили об угрозе массового обрушения мостов в США
Обрушения мостов могут грозить США из-за глобального потепления. Об этом пишет New York Times.
«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов», — отмечает газета.
По данным издания, угроза безопасному передвижению людей и товаров по Соединенным Штатам растет, износ переправ уже влияет на стоимость товаров и цепочки поставок.
Как отметил профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, многие мосты в США не рассчитаны на аномальную жару, наблюдающуюся в последние годы. Из-за резких смен температур конструкции постоянно расширяются и сокращаются, что способствует их износу, пишет RT. В ближайшие десятилетия в США закрытия мостов могут стать более частыми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru