СМИ предупредили об угрозе массового обрушения мостов в США

Обрушения мостов могут грозить США из-за глобального потепления. Об этом пишет New York Times.

«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов», — отмечает газета.

По данным издания, угроза безопасному передвижению людей и товаров по Соединенным Штатам растет, износ переправ уже влияет на стоимость товаров и цепочки поставок.

Как отметил профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, многие мосты в США не рассчитаны на аномальную жару, наблюдающуюся в последние годы. Из-за резких смен температур конструкции постоянно расширяются и сокращаются, что способствует их износу, пишет RT. В ближайшие десятилетия в США закрытия мостов могут стать более частыми.

