СМИ: Правительство Франции может уйти в отставку

Французское правительство может уйти в отставку в ближайшие дни, сообщает Le Monde.

Это может произойти из-за того, что 2 декабря глава правительства Мишель Барнье воспользовался конституционной статьей 49.3 для утверждения проекта закона о бюджете социального страхования без проведения голосования в парламенте, где президентская фракция не имеет большинства.

После этого как левые, так и правые объявили, что намереваются инициировать вотум недоверия к правительству Франции. Голосование пройдет 4 декабря.

Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, заявила, что Барнье не прислушался к «красным линиям», обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради экономии бюджета страны.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции требует пяти лет тюрьмы для Марин Ле Пен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

