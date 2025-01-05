СМИ: Порту под Петербургом грозит затопление из-за повышения уровня моря

По их данным, это может случиться в 2070 году. В наиболее уязвимом положении находятся саудовские порты Рас-Танура и Янбу-эль-Бахр, которые лежат особенно низко над уровнем моря. Кроме того, в список попали нефтяные порты в США, Нидерландах, Китае, Сингапуре и в Южной Корее.

Ледниковый период может накрыть Европу и Россию уже через 30 лет, из российских городов больше всего «замерзнет» Санкт-Петербург, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

