СМИ: Порту под Петербургом грозит затопление из-за повышения уровня моря

Тринадцать крупнейших нефтяных портов мира, среди которых российский Усть-Луга под Санкт-Петербургом, окажутся под водой, если уровень мирового океана поднимется на один метр, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).

Температура Мирового океана установила новый рекорд

По их данным, это может случиться в 2070 году. В наиболее уязвимом положении находятся саудовские порты Рас-Танура и Янбу-эль-Бахр, которые лежат особенно низко над уровнем моря. Кроме того, в список попали нефтяные порты в США, Нидерландах, Китае, Сингапуре и в Южной Корее.

Ледниковый период может накрыть Европу и Россию уже через 30 лет, из российских городов больше всего «замерзнет» Санкт-Петербург, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:КлиматЗатопление

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