СМИ: Порту под Петербургом грозит затопление из-за повышения уровня моря
Тринадцать крупнейших нефтяных портов мира, среди которых российский Усть-Луга под Санкт-Петербургом, окажутся под водой, если уровень мирового океана поднимется на один метр, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).
По их данным, это может случиться в 2070 году. В наиболее уязвимом положении находятся саудовские порты Рас-Танура и Янбу-эль-Бахр, которые лежат особенно низко над уровнем моря. Кроме того, в список попали нефтяные порты в США, Нидерландах, Китае, Сингапуре и в Южной Корее.
Ледниковый период может накрыть Европу и Россию уже через 30 лет, из российских городов больше всего «замерзнет» Санкт-Петербург, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru