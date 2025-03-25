СМИ: Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо
Портрет американского лидера Дональда Трампа, который его возмутил, уберут из Капитолия штата Колорадо, сообщает Associated Press.
По данным агентства, портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции.
Трамп ранее расстроился из-за своего искаженного портрета. Изображение президента повесили в Капитолии штата Колорадо еще в 2019 году.
Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов в эфире НСН назвал портрет президента США Дональда Трампа, написанный художницей Сарой Бордман, худшим вариантом социалистического реализма.
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