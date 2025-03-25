СМИ: Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо

Портрет американского лидера Дональда Трампа, который его возмутил, уберут из Капитолия штата Колорадо, сообщает Associated Press.

«Сделаю лучше американцев!»: Никас Сафронов вызвался написать портрет Трампа

По данным агентства, портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции.

Трамп ранее расстроился из-за своего искаженного портрета. Изображение президента повесили в Капитолии штата Колорадо еще в 2019 году.

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов в эфире НСН назвал портрет президента США Дональда Трампа, написанный художницей Сарой Бордман, худшим вариантом социалистического реализма.

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ФОТО: страница Трампа в Truth Social
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