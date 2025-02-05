СМИ: Почтовая служба США перестала принимать посылки из Китая
Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным издания, почта Соединенных Штатов не предоставила объяснений причин такого решения. При этом американская служба продолжает принимать письма и бандероли из Китая.
Связаны ли ограничения с введением КНР пошлин в ответ на аналогичные меры США, пока неясно.
Ранее Вашингтон ввел дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 10%, напоминает Ura.ru. Позже Пекин принял решение о введении пошлин в 10-15% на импорт энергоресурсов и сельхозтехники из США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru