СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня

План президента США Джо Байдена касаемо сектора Газа не включает в себя обязательное установление постоянного режима прекращения огня в этом регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры о прекращении огня в секторе Газа с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля.