СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня
План президента США Джо Байдена касаемо сектора Газа не включает в себя обязательное установление постоянного режима прекращения огня в этом регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры о прекращении огня в секторе Газа с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля.
Однако руководство движения ХАМАС отклонило предложение о вступлении в переговорный процесс из-за недостаточной конкретности предложенных условий перемирия. Ожидается, что обсуждения продолжатся на этой неделе в Каире.
Основные разногласия по вопросам безопасности касаются требований Израиля сохранить свои силы в Филадельфийском коридоре для предотвращения контрабанды оружия в сектор Газа и контролировать коридор Нецарим, чтобы не допустить возвращения вооруженных палестинцев на север сектора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru