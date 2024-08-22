СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня

План президента США Джо Байдена касаемо сектора Газа не включает в себя обязательное установление постоянного режима прекращения огня в этом регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры о прекращении огня в секторе Газа с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля.

Блинкен: Израиль согласился вывести войска из сектора Газа

Однако руководство движения ХАМАС отклонило предложение о вступлении в переговорный процесс из-за недостаточной конкретности предложенных условий перемирия. Ожидается, что обсуждения продолжатся на этой неделе в Каире.

Основные разногласия по вопросам безопасности касаются требований Израиля сохранить свои силы в Филадельфийском коридоре для предотвращения контрабанды оружия в сектор Газа и контролировать коридор Нецарим, чтобы не допустить возвращения вооруженных палестинцев на север сектора, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БайденИзраильПалестинаСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры