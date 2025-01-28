СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе

В Турции пилоты авиалайнеров при вылете из аэропорта Стамбула и посадке в нем на протяжении двух суток сообщают о некоем объекте, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы на борту, сообщает агентство DHA.

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Пилоты передают эту информацию диспетчерам. По словам некоторых из них, сигнал тревоги может быть вызван присутствием беспилотников или кораблей, однако широкомасштабные проверки не выявили никаких признаков угрозы.

Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщили несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели.

Ранее пилоты самолета Azerbaijan Airlines на подлете к Москве столкнулись с неопознанными летающими объектами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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