СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе
В Турции пилоты авиалайнеров при вылете из аэропорта Стамбула и посадке в нем на протяжении двух суток сообщают о некоем объекте, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы на борту, сообщает агентство DHA.
Пилоты передают эту информацию диспетчерам. По словам некоторых из них, сигнал тревоги может быть вызван присутствием беспилотников или кораблей, однако широкомасштабные проверки не выявили никаких признаков угрозы.
Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщили несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели.
Ранее пилоты самолета Azerbaijan Airlines на подлете к Москве столкнулись с неопознанными летающими объектами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе
- Оперштаб: На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута
- Журналист Таибби: Взрывы на «Северных потоках» могли привести к ядерной войне
- Журналист Карлсон: Госдеп делал все, чтобы ускорить начало войны между США и Россией
- Ассоциация городов Украины сообщила о массовых задержаниях и арестах мэров
- Актриса Алиса Фрейндлих сообщила о проблемах со здоровьем
- Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия «тупым шагом»
- Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ над тремя регионами
- СМИ: Дания выделит $2,1 миллиарда на усиление военного присутствия в Арктике
- СМИ: Европа переживает последствия политики Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru