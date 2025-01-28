СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе

Пилоты передают эту информацию диспетчерам. По словам некоторых из них, сигнал тревоги может быть вызван присутствием беспилотников или кораблей, однако широкомасштабные проверки не выявили никаких признаков угрозы.

Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщили несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели.

Ранее пилоты самолета Azerbaijan Airlines на подлете к Москве столкнулись с неопознанными летающими объектами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

