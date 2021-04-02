СМИ: Первая леди США разыграла журналистов
Супруга президента США Джилл Байден устроила членам пресс-пула первоапрельский розыгрыш, притворившись стюардессой, сообщает телеканал NBC.
По информации телеканала, во время перелета из Калифорнии в Вашингтон Первая леди появилась в салоне в чёрном парике с бейджем «Жасмин» и преподнесла желающим мороженое. Затем она вернулась уже без парика и напомнила присутствующим о Дне смеха, воскликнув «С первым апреля!»
Сообщается, что супруге американского лидера удалось обмануть не только журналистов, но и своих помощников.
Ранее собака президента США покусала сотрудников Белого дома, сообщает РИА ФАН. По словам Байдена, его пёс, трёхлетняя немецкая овчарка Мейджор просто ещё не приспособился к жизни в Белом доме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- ФСБ задержала в Омске группу экстремистов
- Телеграм: и в Мытищах подгорело, и в Грузии небратья
- Россиян среди жертв и пострадавших в аварии поезда в Тайване нет
- В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства
- Twitter трижды за день оштрафовали в России на общую сумму 8,9 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru