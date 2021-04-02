СМИ: Первая леди США разыграла журналистов

Супруга президента США Джилл Байден устроила членам пресс-пула первоапрельский розыгрыш, притворившись стюардессой, сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, во время перелета из Калифорнии в Вашингтон Первая леди появилась в салоне в чёрном парике с бейджем «Жасмин» и преподнесла желающим мороженое. Затем она вернулась уже без парика и напомнила присутствующим о Дне смеха, воскликнув «С первым апреля!»

Сообщается, что супруге американского лидера удалось обмануть не только журналистов, но и своих помощников.

Ранее собака президента США покусала сотрудников Белого дома, сообщает РИА ФАН. По словам Байдена, его пёс, трёхлетняя немецкая овчарка Мейджор просто ещё не приспособился к жизни в Белом доме.

