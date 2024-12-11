СМИ: Переходный процесс в Сирии будет завершен за 18 месяцев

Весь переходный процесс после смены власти в Сирии будет завершен за 18 месяцев. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, в течение первых шести месяцев будет подготовлена конституция республики, далее ее вынесут на референдум. В это время планируется провести перепись населения и обновить списки избирателей.

В соответствии с конституцией в Сирии создадут новые политические партии, затем под наблюдением ООН в стране проведут выборы.

«Администрация будет передана той партии, которая добьется успеха на выборах. Таким образом, временная администрация прекратит свое существование. Этот процесс будет завершен через 18 месяцев», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что временным премьер-министром Сирии назначен Мухаммед аль-Башир, он будет занимать свой пост до 1 марта следующего года и сформирует временное правительство, пишет 360.ru.

