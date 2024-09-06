СМИ: Пентагон закупал рекламу в Tinder против Ирана и «Хезболлах»
Центральное командование американских вооруженных сил закупало рекламу против Ирана и ливанского движения «Хезболлах» в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает Al Mayadeen.
По данным телеканала, рекламу демонстрировали пользователям из Ливана. В приложении показывали фотографии вооружения армии США, в частности, истребители F-16. Снимки сопровождались подписями «не берите в руки оружие против США и их партнеров» или «США будут защищать партнеров перед лицом угроз со стороны иранского режима и его сателлитов» на арабском языке.
Al Mayadeen обратил внимание на ошибку в одной из реклам: штурмовик A-10 назвали «сверхзвуковым истребителем». Телеканал посоветовал Пентагону уволить автора таких текстовых описаний.
Ранее СМИ сообщили, что США предоставят Израилю $3,5 млрд для покупки оружия и военной техники. Средства выделят для подготовки израильских военных к атаке со стороны Ирана и организации «Хезболлах», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru