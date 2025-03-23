СМИ: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска

Министерство обороны США начало расследование, чтобы установить происхождение утечек информации о визите миллиардера и политика Илона Маска в Пентагон, сообщает Bloomberg.

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Для этого используется полиграф. Речь идет о национальной безопасности на фоне утечек информации, согласно которым бизнесмен посетил министерство и ознакомился с планами гипотетической войны США с КНР и возможными вариантами стратегии Вашингтона.

Это вызвало острую реакцию среди ряда американских политиков из-за того, что Маск называл Тайвань частью Китая и призывал остров к воссоединению с Пекином.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «встряске» в Пентагоне после провала аудитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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