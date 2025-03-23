СМИ: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска

Для этого используется полиграф. Речь идет о национальной безопасности на фоне утечек информации, согласно которым бизнесмен посетил министерство и ознакомился с планами гипотетической войны США с КНР и возможными вариантами стратегии Вашингтона.

Это вызвало острую реакцию среди ряда американских политиков из-за того, что Маск называл Тайвань частью Китая и призывал остров к воссоединению с Пекином.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «встряске» в Пентагоне после провала аудитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

