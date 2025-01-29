СМИ: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа

ООН сокращает международные программы своих агентств по гуманитарной поддержке после решения США приостановить предоставление помощи другим странам. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на письмо главы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о приостановке предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. Ограничения введены на 90 дней, напоминает RT.

Как пишет Guardian, в письме Гранди приказал сотрудникам ограничить расходы на 90 дней, в частности, отложить заказ новых поставок, за исключением экстренных случаев. Также глава управления поручил заморозить прием на работу, заключение контрактов, приостановить международные авиаперевозки. Отмечается, что структура «пытается адаптироваться к замораживанию финансирования со стороны США».

По данным издания, из-за принятых США мер программы гуманитарной помощи замедлились во всем мире, начались увольнения работников.

