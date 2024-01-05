СМИ: оборудование на японской АЭС «Сика» повреждено после землетрясений
Энергетическое оборудование на японской атомной электростанции «Сика» получило повреждения из-за сильных землетрясений, передает телеканал NHK.
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По информации СМИ, во время землетрясений произошел разрыв трубопроводов двух трансформаторов, которые снабжают электроэнергией первый и второй энергоблоки. Также зафиксирована утечка масла для охлаждения.
Утверждается, что повреждения оборудования не оказали влияния на безопасность станции.
Серия землетрясений магнитудой до 7,6 произошла в Японии 1 января. Погибли 92 человека, пострадало 250 домов, сообщает «Радиоточка НСН».
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