СМИ: оборудование на японской АЭС «Сика» повреждено после землетрясений

Энергетическое оборудование на японской атомной электростанции «Сика» получило повреждения из-за сильных землетрясений, передает телеканал NHK.

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По информации СМИ, во время землетрясений произошел разрыв трубопроводов двух трансформаторов, которые снабжают электроэнергией первый и второй энергоблоки. Также зафиксирована утечка масла для охлаждения.

Утверждается, что повреждения оборудования не оказали влияния на безопасность станции.

Серия землетрясений магнитудой до 7,6 произошла в Японии 1 января. Погибли 92 человека, пострадало 250 домов, сообщает «Радиоточка НСН».

