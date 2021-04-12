СМИ: Новая статуя Христа в Бразилии будет больше предыдущей
Строительство второго монумента Иисусу Христу в бразильском городе Энкантадо завершится в 2021 году, сообщает New York Post.
Как пишет издание, были установлены голова и руки статуи. Новый 43-метровый монумент, который назвали Христос-Защитник, будет на пять метров выше, чем знаменитый Христос-Искупитель в Рио-де-Жанейро. Кроме того, больше будет и размах рук - 36 метров против 28 метров.
Построить статую Христа-Защитника в 2019 году предложил мэр города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, скончавшийся в марте 2021 года от последствий коронавируса. Градоначальник считал, что монумент, который возводят на народные пожертвования, должен укрепить веру бразильцев в Бога, а также привлечь в город туристов.
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