СМИ: Немецкого депутата Моосдорфа могут уволить из-за почетного звания в Гнесинке

В Германии депутата Бундестага и виолончелиста Маттиаса Моосдорфа могут отправить в отставку из-за почетного звания в Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщает Die Welt.

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По данным издания, он рискует столкнуться с последствиями. На заседании группы по внешней политике большинство парламентариев поддержали увольнение Моосдорфа. Окончательное решение в настоящее время не принято.

Западные СМИ устроят скандал из-за работы действующего депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маттиаса Моосдорфа в Российской академии музыки имени Гнесиных, заявил член фракции «АдГ» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Германия

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