По данным издания, он рискует столкнуться с последствиями. На заседании группы по внешней политике большинство парламентариев поддержали увольнение Моосдорфа. Окончательное решение в настоящее время не принято.

Западные СМИ устроят скандал из-за работы действующего депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маттиаса Моосдорфа в Российской академии музыки имени Гнесиных, заявил член фракции «АдГ» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

