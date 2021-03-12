СМИ: Неизвестный ранее штамм коронавируса обнаружили в Японии
Заражение неизвестным ранее штаммом коронавируса зафиксировали в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.
По данным ведомства, новый штамм COVID-19 обнаружили у мужчины, который прибыл в страну из Филиппин. В министерстве заявили, что новый вариант не менее опасен, как и уже известные штаммы из ЮАР, Великобритании и Бразилии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против тех штаммов, которые распространяются в Европе, сообщает RT. По его словам, это подтверждают испытания данных препаратов.
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