СМИ назвали стоимость подаренной Лаврову украинской иконы

Старинная украинская икона, которую подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стоит 12,5 миллионов евро, сообщает телеканал BN TV со ссылкой на собственные источники в президиуме Боснии и Герцеговины.

Собеседник телеканала рассказал, что ранее икона хранилась в банке Bank of Srpska, который после банкротства был поглощен банком UKIO. Однако глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик решил вернуть икону Москве и передал её Лаврову, который посетил Сараево в декабре 2020 года.

Источник уточнил, что глава российского МИД вернул икону в боснийское посольство в Москве после того, как ему доложили, что она ранее принадлежала Украине и была украдена.

Позже Додик заявил, что икону передадут истинному владельцу.

Ранее посольство Украины направило в МИД Боснии ноту и запросило информацию о том, каким образом 300-летняя украинская икона из Луганска попала в Боснию и Герцеговину.

