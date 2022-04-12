СМИ: НАСА обнаружило огромную комету, приближающуюся к Земле
12 апреля 202219:34
Американское космическое агентство НАСА обнаружило огромную комету, приближающуюся к Земле. Об этом сообщает газета «Известия».
По предположению ученых, вес кометы составляет порядка 500 триллионов тонн.
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12 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru