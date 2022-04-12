СМИ: НАСА обнаружило огромную комету, приближающуюся к Земле

Американское космическое агентство НАСА обнаружило огромную комету, приближающуюся к Земле. Об этом сообщает газета «Известия».

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По предположению ученых, вес кометы составляет порядка 500 триллионов тонн.

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Фото: www.nasa.gov
ТЕГИ:Наса
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