СМИ: на Западе открывают старые урановые шахты из-за цен на ядерное топливо

В США и прочих странах Запада вскрывают законсервированные урановые шахты из-за роста цен на ядерное топливо, сообщает Bloomberg.

За 2023 год уран подорожал на 112%. В настоящее время пять американских производителей восстанавливают шахты. На это готовы пойти и горнодобывающие компании Канады и Австралии.

Урановые рудники служили источником энергии в США более 60 лет, однако после аварии в японской Фукусиме в 2011 году от ядерного топлива решили отказаться. На этом фоне цены на металл рухнул, предприятия стали нести убытки.

Однако сегодня все больше стран видят в ядерной энергетике решение проблемы изменения климата. В настоящее время спрос на уран резко возрастает, что дает шанс прежде убыточным компаниям снова надеяться на прибыль.

Ране стало известно, что США хотят отказаться от российского ядерного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

