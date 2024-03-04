СМИ: на Западе открывают старые урановые шахты из-за цен на ядерное топливо
В США и прочих странах Запада вскрывают законсервированные урановые шахты из-за роста цен на ядерное топливо, сообщает Bloomberg.
За 2023 год уран подорожал на 112%. В настоящее время пять американских производителей восстанавливают шахты. На это готовы пойти и горнодобывающие компании Канады и Австралии.
Урановые рудники служили источником энергии в США более 60 лет, однако после аварии в японской Фукусиме в 2011 году от ядерного топлива решили отказаться. На этом фоне цены на металл рухнул, предприятия стали нести убытки.
Однако сегодня все больше стран видят в ядерной энергетике решение проблемы изменения климата. В настоящее время спрос на уран резко возрастает, что дает шанс прежде убыточным компаниям снова надеяться на прибыль.
Ране стало известно, что США хотят отказаться от российского ядерного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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