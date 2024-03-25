СМИ: На Таиланд надвигаются штормы и аномальная жара

Жителей Таиланда и туристов предупредили о надвигающихся на страну опасностях из-за погодных условий. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

Так, в 27 тайских провинциях, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни, также в ближайшие дни на регион обрушится аномальная жара до 40 градусов и смог.