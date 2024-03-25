СМИ: На Таиланд надвигаются штормы и аномальная жара

Жителей Таиланда и туристов предупредили о надвигающихся на страну опасностях из-за погодных условий. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

Так, в 27 тайских провинциях, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни, также в ближайшие дни на регион обрушится аномальная жара до 40 градусов и смог.

В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней

А 9 марта в ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней. В некоторых районах Дубая машины наполовину ушли под воду. Власти рекомендовали жителям оставаться дома. Популярные места отдыха закрыли, а мероприятия были отменены. Кроме того, в Дубае наблюдались еребои с работой общественного транспорта.

Ранее в Турции во время шторма затонул сухогруз Kafkametler, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ШтормТаиланд

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