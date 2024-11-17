СМИ: На Россию движется северный магнитный полюс
17 ноября 202407:33
За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к российской территории замедлилась до 25 километров в год, сообщает Independent.
По словам ученых, в XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах прошлого века она ускорилась до 55 километров в год. Резкое замедление началось после 2019 года. Оно делает прогнозирование магнитного поля нашей планеты еще сложнее, указали эксперты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru