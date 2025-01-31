СМИ: На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших

Спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы в США 40 тел погибших. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник.

«Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек», — отмечает СМИ.

По данным телеканала, некоторые тела вынесло из реки на берег. Предположительно, останки других погибших находятся в хвостовой части упавшего лайнера, спасатели пока не получили доступа к ней.

В свою очередь, канал NBC Washington сообщил, что после авиакатастрофы обнаружены тела троих военных, находившихся на борту упавшего вертолета. Их личности не раскрываются.

Ранее над Вашингтоном столкнулись самолет, на борту которого находились 64 человека, и вертолет с тремя военнослужащими. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе нет, напоминает РЕН ТВ.

