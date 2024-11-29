СМИ: Москва заставила Запад играть по ее правилам
Москва заставила западные страны играть по ее правилам, сообщает CNN.
Телеканал указал, что Запад «склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире. Об этом говорится в докладе Института изучения войны (ISW).
Авторы в качестве примера указали на дискуссии на Западе по вопросу передачи Киеву вооружения. При принятии решения союзники Украины держат в уме возможную реакцию Москвы, опасаясь ее ответа.
Ранее бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru