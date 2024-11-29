Москва заставила западные страны играть по ее правилам, сообщает CNN.

Телеканал указал, что Запад «склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире. Об этом говорится в докладе Института изучения войны (ISW).

Авторы в качестве примера указали на дискуссии на Западе по вопросу передачи Киеву вооружения. При принятии решения союзники Украины держат в уме возможную реакцию Москвы, опасаясь ее ответа.

Ранее бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

