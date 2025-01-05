СМИ: Мощнейшая снежная буря накроет США

Мощный снежный буран угрожает миллионам жителей США в нескольких штатах в центральной и восточной части страны, сообщает CNN.

По данным телеканала, под угрозой находятся 62 млн человек. Непогода нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. Воздушные массы принесут снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду в минимум 12 штатов. В теплых регионах могут возникнуть грозы и дожди.

Шторм доберется до крупных городов на восточном побережье 6 января. Отключения электричества из-за стихии могут иметь фатальные последствия для некоторых американцев. Согласно прогнозу, температура на востоке США опустится на 30 градусов ниже нормы.

