СМИ: Минсельхоз США избавился от сотрудников из России и Китая

Американское Министерство сельского хозяйства массово уволило сотрудников из России, Китая, КНДР и Ирана, сообщает Reuters.

Это произошло в рамках стратегии национальной безопасности фермерских хозяйств. Уволенные работали по контрактам. Всего было выявлено около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность.

Эти работники были заняты в Службе сельскохозяйственных исследований. Большинство из уволенных были китайскими экспертами. Агентство отмечает, что, таким образом, в США не осталось талантов, чтобы продвинуться вперед в исследовательских проектах. Это отбрасывает страну на годы, или на десятилетия назад.

