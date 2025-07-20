СМИ: Минсельхоз США избавился от сотрудников из России и Китая
Американское Министерство сельского хозяйства массово уволило сотрудников из России, Китая, КНДР и Ирана, сообщает Reuters.
Это произошло в рамках стратегии национальной безопасности фермерских хозяйств. Уволенные работали по контрактам. Всего было выявлено около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность.
Эти работники были заняты в Службе сельскохозяйственных исследований. Большинство из уволенных были китайскими экспертами. Агентство отмечает, что, таким образом, в США не осталось талантов, чтобы продвинуться вперед в исследовательских проектах. Это отбрасывает страну на годы, или на десятилетия назад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru