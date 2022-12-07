СМИ: Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете

Американский предприниматель Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH Бернару Арно и его семье, следует из подсчетов Forbes.

По последней информации, состояние Маска оценивается в 185,8 миллиардов долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиардов долларов.

Ранее Илон Маск представил новое поколение грузовиков Tesla, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

