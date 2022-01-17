СМИ: Кувейт может стать непригодным для жизни из-за парниковых выбросов

Погода в Кувейте становится непригодной для жизни из-за глобального потепления и отказа властей страны сокращать парниковые выбросы. Такую публикацию сделало агентство Bloomberg.

По данным издания, уже в июне температура воздуха прогревается до 50 градусов. Средняя температура в стране в 2071-2100 годах будет выше нормы уже на 4,5 градуса, что приведет к непригодности этой местности для жизни людей.

Отмечается, что птицы и млекопитающие умирают из-за жажды и тепловых ударов. Дикие животные также перемещаются по городам, так как в естественной среде обитания у них нет зелени.

При этом страна остается одним из лидеров по поставкам нефти в мире.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПриродаГлобальное ПотеплениеНефть
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