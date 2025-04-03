СМИ: Компания Porsche может вернуться к выпуску танков

По данным издания, менеджеры марки настаивают на жёстких мерах экономии, а также ищут новые направления бизнеса, что позволило бы перекрыть убытки в 20 млрд долларов.

«Porsche готова вложить в оборонные проекты до двух млрд евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже занималась выпуском военной продукции во время Второй мировой войны.

Ранее глава Volkswagen AG Оливер Блуме заявил, что концерн готов обсуждать производство оружия и военной техники на своих заводах, сообщает RT.

