СМИ: Компания Porsche может вернуться к выпуску танков

Немецкий премиальный автопроизводитель Porsche рассматривает возможный возврат к выпуску танков. Об этом сообщает Europaische Sicherheit & Technik.

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По данным издания, менеджеры марки настаивают на жёстких мерах экономии, а также ищут новые направления бизнеса, что позволило бы перекрыть убытки в 20 млрд долларов.

«Porsche готова вложить в оборонные проекты до двух млрд евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже занималась выпуском военной продукции во время Второй мировой войны.

Ранее глава Volkswagen AG Оливер Блуме заявил, что концерн готов обсуждать производство оружия и военной техники на своих заводах, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Porsche
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